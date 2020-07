Heg vat vlam bij wegbranden onkruid

Onkruid wegbranden

Op de hoek met de Rozenstraat had een heg vlam gevat nadat men bezig was met het wegbranden van onkruid. De brandweer had de brand snel onder controle waarna men terug keerde richting een kazerne. Het is goed te zien waar de brand heeft gewoed, de heg is plaatselijk helemaal zwart geblakerd.