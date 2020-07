Actief zoeken naar vermist Duits meisje Ameland gestaakt

De afgelopen vier dagen is er sinds de vermissing zaterdagavond van een Duits 14-jarig meisje in zee bij Ameland intensief gezocht. 'Het meisje is daarbij niet aangetroffen', zo meldt de politie woensdagmiddag.

Alarm geslagen

Zaterdagavond werd er rond 22.30 uur alarm geslagen nadat een man en zijn twee dochters in het water in de problemen waren geraakt. De man en één van de meisjes konden aan de kant komen, het andere meisje werd niet meer gezien.

Zee Ameland

De gehele zondag is met een aantal hulpdiensten gezamenlijk gezocht. Op het land langs de kustlijn, vanuit de lucht, en in het water met onder meer sonarapparatuur. Maandagmorgen is opnieuw gezocht. Met dezelfde hulpdiensten als de dag ervoor. Daarbij hebben zich twintig kotters gevoegd die sinds maandagmorgen vroeg systematisch op zee hebben gezocht.

Vanuit de lucht

In de loop van de dag werd ook weer vanuit de lucht gezocht worden, met vliegtuig, heli en gemotoriseerde paragliders. Er zijn veel instanties betrokken bij deze zoekactie, zoals KNRM, Kustwacht, gemeente Ameland, SAR-team Nederland, Landelijke Eenheid politie, de schippers van de kotters en vele vrijwilligers. De zoekactie vindt plaats onder regie van de politie Noord-Nederland.

Update dinsdag 14 juli

12.23 uur: Ook vandaag wordt er wederom met meerdere hulpdiensten gezocht, zoals de KNRM, Kustwacht, gemeente Ameland en Marine. Militairen zetten een Remus-onderwaterdrone met sonar in. Daarmee is het mogelijk objecten, maar ook lichamen onder water op te sporen. De duikers kwamen gisteren aan het einde van de middag met duikvaartuig Argus aan op Ameland vanuit Den Helder. Ook zijn twee boten van de Landelijke Eenheid van de politie en het Landelijk Team Onderwater Zoekingen aangesloten bij de actie.

Update 11.30 uur woensdag 15 juli

11:30 Op basis van de plaats waar de meisjes het water in zijn gegaan en waar de man en één van de meisjes aan de kant zijn gekomen is een zoekgebied in kaart gebracht. Dit hele zoekgebied en de omgeving daarvan is mede door de marine doorzocht met sonarapparatuur. Een deel van dit zoekgebied, ten noorden van Buren, kon niet door de Marine worden doorzocht en wordt vanmiddag doorzocht door het dregteam SOAD, met ondersteuning van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen. Daarnaast blijft er sprake van verscherpt toezicht rond de kustlijnen.

Update 16.15 uur woensdag 15 juli

16:15 De zoekactie van het dregteam SOAD is inmiddels afgerond, het meisje is daarbij niet aangetroffen. Dit betekent dat het gehele zoekgebied in de zee nu ruim is doorzocht. Op dit moment wordt er dan ook niet meer actief in de zee gezocht door de politie en haar partners. Wel blijft er sprake van verscherpt toezicht rond de kustlijnen door politie, gemeente en het SIGMA-team.