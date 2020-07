Zes nieuwe aanhoudingen na ongeregeldheden Malieveld

In de afgelopen dagen heeft de politie in totaal zes mannen aangehouden die ervan worden verdacht betrokken te zijn geweest bij de ongeregeldheden die zondag 21 juni plaatsvonden na de verboden demonstratie op het Malieveld. 'Het totaal aantal aanhoudingen komt daarmee op 22. Daarnaast onderzoekt de politie strafbare uitingen die op social media richting een busmaatschappij werden gedaan', zo laat de politie donderdag weten.

Grootschalig onderzoek gestart

Na de rellen startte de politie direct met een grootschalig onderzoek. Als onderdeel daarvan toonde de politie op dinsdag 14 juli beelden van negen, toen nog onbekende, verdachten in de opsporingsprogramma’s Opsporing Verzocht en Team West.

Aanhoudingen dankzij tips

Na deze uitzendingen kreeg de politie een groot aantal tips, waarin ook namen van enkele van de getoonde verdachten werden genoemd. Dankzij deze tips werd de identiteit van zes verdachten bekend. Vier van deze verdachten zijn nu aangehouden; de andere twee verdachten van wie de politie de identiteit kent, worden op een later moment nog aangehouden. De identiteit van de andere twee nu aangehouden verdachten achterhaalde de politie tijdens het opsporingsonderzoek.

Aanhoudingen op 21 en 23 juli

Twee van de verdachten werden aangehouden op dinsdag 21 juli, vier op donderdag 23 juli. Het gaat om twee mannen uit Den Haag van 33 en 22 jaar, twee mannen uit Delft (31 en 29), een 48-jarige man uit Rijswijk en een 39-jarige man uit Gouda.

Voorgeleiding en heenzending

De op dinsdag 21 juli aangehouden 31-jarige man uit Delft wordt vandaag voorgeleid voor de rechter-commissaris. De 39-jarige man uit Gouda die ook op 21 juli was aangehouden, is inmiddels heengezonden. Hij blijft verdachte in het onderzoek.

Aanhoudingen voor geweld tegen agenten

Tijdens de confrontaties met de Mobiele Eenheid (ME) gebruikten relschoppers fors geweld. Zij gooiden met rookbommen en stenen en gingen de ME fysiek te lijf. In totaal hield de politie zondag 21 juni 425 personen aan. Hieronder bevonden zich elf personen die werden aangehouden voor openlijke geweldpleging. Later die week werd nog een man voor hetzelfde feit aangehouden. Op dinsdag 14 juli en woensdag 15 juli werden nog eens vier verdachten aangehouden. Van al deze verdachten zit er op dit moment nog één vast. De andere personen zijn inmiddels heengezonden, maar blijven nog wel verdachten in het onderzoek.

Strafbare uitingen op social media

Het rechercheteam is ook een onderzoek gestart naar strafbare uitingen op social media die rondom de verboden demonstratie werden gedaan in de richting van een busmaatschappij. Deze busmaatschappij was zondag 21 juni betrokken bij het vervoer van de aangehouden demonstranten. Door het hele land werden tot op heden vijf personen gehoord; binnenkort worden hierover nog eens vier personen gehoord. Deze in totaal negen personen worden verdacht van opruiing, bedreiging en belediging.

Beelden drie relschoppers nog online

Naast de beelden die via de opsporingsprogramma’s zijn verspreid, zijn ook op politie.nl beelden van relschoppers geplaatst. Op dit moment staan daar foto’s van drie relschoppers die nog niet zijn herkend. Bent u, of kent u een van deze verdachten? Meld dit dan via het nummer 0800-6070. Verdachten kunnen zichzelf ook melden op het politiebureau in hun woonplaats.