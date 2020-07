Lichamen omgekomen militairen aangekomen op Vliegbasis Eindhoven

Besloten ceremonie

'Met een korte, besloten ceremonie worden de lichamen overgedragen aan hun nabestaanden', zo aldus het ministerie. De luitenants ter zee der 2e klasse oudste categorie kwamen afgelopen zondag om toen hun NH90-maritieme gevechtshelikopter in zee stortte. De helikopter raakte aan het einde van een kustwachtpatrouille te water in de Caribische Zee, vlakbij Aruba. De 2 andere bemanningsleden overleefden de crash.

Onderzoek

Het onderzoek naar de oorzaak van de crash op zee is in volle gang. De informatie op de Black-Box die uit de gecrashte helikopter is gehaald wordt geanalyseerd om zo meer duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden tijdens de crash.

Toestel gezonken naar de zeebodem

De NH90-heli werd na de crash door vier luchtbalonnen drijvende gehouden maar zonk uiteindelijk ongeveer een etmaal na de crash naar de zeebodem waardoor het onderzoek aan het toestel zelf zeer wordt bemoeilijkt. Het ligt op een diepte van ongeveer 3.000 meter en de vraag is of het nu nog mogelijk is om bij het toestel te komen.