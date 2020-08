Agenten niet vervolgd om racistische uitlatingen in besloten WhatsApp groep

Vijf agenten, die in februari 2019 racistische uitlatingen deden in een besloten WhatsApp-groep, worden niet strafrechtelijk vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) op basis van onderzoek besloten. Wel wordt er een disciplinair onderzoek ingesteld door de politie.

Racistische berichten besloten WhatsApp-groep

Begin juli meldden media de beschikking te hebben over racistische berichten in een WhatsApp-groep waaraan politieagenten deelnamen. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft onderzocht of de agenten zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie.

Uitlatingen 'laakbaar en niet passend'

Uit het onderzoek is gebleken dat sommige uitlatingen zeker laakbaar en niet passend zijn voor politiefunctionarissen. De wet schrijft voor dat dergelijke uitspraken alleen strafbaar zijn als die in het openbaar worden gedaan. Dat is in dit geval niet gebeurd, want de agenten zaten in een besloten WhatsApp-groep. Het OM heeft daarom besloten om geen strafrechtelijke vervolging in te stellen tegen de betrokken politieambtenaren. Wel gaat de politie de zaak intern nader onderzoeken.

Onderzoek politie

De politie neemt de uitlatingen hoog op en onderzoekt de complete aard en omvang van de uitlatingen in de app en het handelen van de betrokken agenten in die periode. Aan de hand van die resultaten en de gebleken omstandigheden worden eventuele maatregelen voorgesteld. Deze voorgenomen maatregelen worden voorgelegd aan twee landelijke, onafhankelijke commissies. Aan de hand van hun adviezen neemt politiechef Fred Westerbeke een definitief besluit.

Aan het werk

Tijdens het onderzoek naar de strafbaarheid van de uitlatingen zaten de betrokken agenten thuis. Omdat gezien eerdere, vergelijkbare zaken geen strafontslag wordt voorzien, is er geen reden voor buitenfunctiestelling tijdens het disciplinair onderzoek. Zij zullen weer aan het werk gaan, al dan niet op hun eigen plek.