Fonds Slachtofferhulp ontwikkelt Rouwmeter in samenwerking met kinderen

Kinderen die een rouwproces doormaken laten vaak weinig zien van hun emoties. Daardoor is niet altijd te herkennen of ze hulp nodig hebben in hun rouwproces. Fonds Slachtofferhulp heeft daarom, in samenwerking met een aantal kinderen en onderzoekers van de Universiteit Twente, Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen, een speciale rouwmeter voor kinderen ontwikkeld. Deze meter is online beschikbaar gemaakt op rouwbehandeling.nl, die eerder voor volwassenen werd ontwikkeld.

Deze rouwmeter helpt kinderen die een dierbare zijn verloren om hun klachten in kaart te brengen; klachten als intense boosheid, verdriet, vervlakking van emoties en/of andere signalen die soms kunnen duiden op een verstoord rouwproces. Via de rouwmeter kunnen zij én hun ouders of verzorgers beoordelen of ze baat hebben bij specialistische hulp. Dat is belangrijk want hoe eerder kinderen passende hulp krijgen, hoe groter de kans dat hun verdere leven niet in het teken van slachtofferschap staat.

Voor en door kinderen

Niet alleen kinderen tussen de 8 en 16 jaar hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de rouwmeter, ook volwassenen die op jonge leeftijd een dierbare zijn verloren. Zo ook Maaike. Zij verloor haar broertje bij een verkeersongeval.

“Ik vind het heel belangrijk dat er op deze manier meer aandacht komt voor kinderen die een dierbare zijn kwijtgeraakt. Er is heel veel hulp gericht op ouders. Over hoe zij het verlies ervaren en hoe ze het leven weer op kunnen pakken. Maar ik moest ook weer naar school en verder met mijn leven. Maar daar werd nooit iets over gevraagd. Het voelde dan alsof ik er niet bij hoorde, dat was wel echt een naar gevoel.”

Cijfers

7% van de kinderen jonger dan 16 jaar verliest een ouder. Nog meer kinderen verliezen een broer, zus of ander familielid. Dit betekent dat elk Nederlandse klaslokaal gemiddeld twee kinderen telt die één of beide ouders zijn verloren.

Dr. Lonneke Lenferink, verbonden aan de Universiteit Twente en senior onderzoeker bij Fonds Slachtofferhulp op het gebied van rouw na traumatisch verlies: “Rouwen doet iedereen op zijn eigen manier, maar kinderen hebben de neiging weinig te laten zien. Terwijl het verdriet echt niet minder is. Als ouder of verzorger is het dan fijn om te weten hoe het gaat en of het kind baat kan hebben bij professionele hulp. Tijdige hulp na een verlies kan voorkomen dat kinderen vastlopen op school, thuis of in hun sociale leven.”

Specialistische hulp

De rouwmeter voor kinderen is, net als de rouwmeter voor volwassenen die sinds de lancering in 2022 al meer dan 50.000 keer is ingevuld, een laagdrempelige gevalideerde online zelftest voor rouwbehandeling. Mensen willen weten of het normaal is wat ze voelen en ervaren. Door de rouwmeter in te vullen kunnen ze bekijken of en welke hulp past, variërend van praktische tips tot een specialistische behandeling. Samen met een team van wetenschappers en behandelaren ontwikkelde Fonds Slachtofferhulp specialistische hulp die is afgestemd op het verlies van een dierbare door een traumatische gebeurtenis, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. De rouwmeter is hier beschikbaar.