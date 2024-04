Onderzoek: in deze provincies zorgt ongedierte voor meeste overlast

Ongedierte kan voor veel problemen zorgen in en rondom huis. Maar in welke provincie hebben inwoners hier naar verhouding het meeste last van? De meeste aanvragen voor een ongediertebestrijder komen uit Zuid-Holland. Dit blijkt uit een analyse van Homedeal. De minste aanvragen zijn afkomstig uit Zeeland.

Homedeal onderzocht welk ongedierte in welke provincie voor de meeste overlast zorgt. Hiervoor is een analyse gemaakt van meer dan 12.000 aanvragen voor ongediertebestrijders. In Zuid-Holland zijn gemiddeld de meeste aanvragen voor een ongediertebestrijder per inwoner. Zeeuwen hebben het minst last van ongedierte. In Zeeland worden namelijk gemiddeld gezien de minste aanvragen gedaan voor een bestrijder. De meeste aanvragen? Die zijn er voor houtworm en boktor bestrijden.

Houtworm en boktor

Is het hout in of rondom huis flink aangetast? Dan heb je misschien wel last van de boktor of houtworm. De boktor is een kever waarvan de larve van de meeste soorten in hout leven. De larven van boktor kunnen kilo's hout wegvreten en worden om deze reden ook wel houtwormen genoemd. In Zuid-Holland hebben inwoners hier het meest last van. Ook in Noord-Brabant en Gelderland zijn de houtworm en boktor volop aanwezig.

“In bosrijke gebieden zien we dat de houtworm en boktor veel actief zijn”, legt Stefan Vos van Ongedierte Meldkamer uit. “Ik was laatst bijvoorbeeld bij een klant die oud hout uit het bos had meegenomen, maar hij wist niet dat er boktor in zat. Die boktor is vervolgens lekker zijn gang gegaan en had binnen korte tijd allemaal gaten in zijn laminaat zitten. In de bosgebieden is dit een steeds groter wordend probleem.”

Van de ratten besnuffeld

Hoor je ineens geluid op zolder of heb je uit het niets aangeknaagde plinten? Dan kan het zomaar zijn dat je last hebt van muizen of ratten. In Zuid-Holland worden de meeste aanvragen gedaan voor een muizen- en/of rattenbestrijder. Ook in Gelderland en Utrecht is deze overlast groot.

“Ratten en muizen-overlast kom je veel tegen in stedelijke gebieden. Die komen namelijk op afval af. Hoe meer mensen er zijn, hoe meer ratten en muizen”, zegt Vos. “In deze stedelijke gebieden is meestal minder overlast van insecten, want daar is gewoonweg minder natuur.”