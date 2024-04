Dode in kofferbak na schuurbrand is 20-jarige Rotterdammer, mogelijk drugslab

Het lichaam dat gisteren werd aangetroffen in de kofferbak van een auto na een schuurbrand afgelopen zondag in Berkel en Rodenrijs is van een 20-jarige man uit Rotterdam. Dit meldt de politie dinsdag.

Sectie om doodsoorzaak te achterhalen

Zondagmiddag om 15.35 uur werd er melding gemaakt van een brand in een schuur bij een boerderij aan de Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs. 'Maandag werd er in de afgebrande schuur een lichaam gevonden, inmiddels is dat geïdentificeerd. Het gaat om een 20-jarige man uit Rotterdam', aldus de politie. Woensdag wordt er sectie verricht op het lichaam van het dodelijk slachtoffer, om zo de doodsoorzaak te achterhalen.

Spullen gevonden voor productie drugs

Ook zijn er in de afgebrande schuur spullen aangetroffen voor het produceren van verdovende middelen. Er wordt onderzoek verricht en daarbij wordt ook rekening gehouden met brandstichting. Inmiddels is er een groot team van rechercheurs op de zaak gezet, onder leiding van het Openbaar Ministerie.

Twee aanhoudingen

De schuurbrand groeide zondagmiddag uit tot een grote brand en de brandweer rukte met groot materieel uit. Het onderzoek is gaande. In de omgeving werden al snel na de melding twee personen aangehouden. Hun rol bij de brand wordt onderzocht. Het gaat om een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 21-jarige Rotterdammer. Momenteel zitten ze in beperkingen en woensdag worden zij voorgeleid aan de rechter-commissaris.