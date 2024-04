Drie verdachten aangehouden na diefstal met geweld en inbraak

Op vrijdag 19 januari vond er in een woning in Panningen een diefstal met geweld plaats. Diezelfde dag werd er ook ingebroken in een woning in Sevenum. De districtsrecherche Noord- en Midden-Limburg heeft deze zaken in onderzoek. Inmiddels zijn drie verdachten aangehouden.

In deze zaken werd er gebeld naar oudere mensen, om onder valse voorwendselen de woning binnen te komen. Eenmaal in de woning, werden goederen – met name geld en sieraden – meegenomen.

Twee verdachten zijn op 9 april aangehouden. Het gaat hier om een 27-jarige en 22-jarige man uit Eindhoven. De 27-jarige man zit in beperkingen. De 22-jarige man is inmiddels in vrijheid. De derde verdachte is op 17 april aangehouden, dit gaat om een 23-jarige man uit Eindhoven. Zijn voorlopige hechtenis werd geschorst.

De recherche heeft het vermoeden dat deze verdachten mogelijk ook betrokken zijn andere zaken en doet daarom verder onderzoek. Meerdere aanhoudingen worden daarin niet uitgesloten.