Voorbijganger ernstig gewond bij steekincident op straat, vrouw (29) aangehouden

Maandagmiddag vond er een steekincident plaats in de omgeving van de John F. Kennedylaan in Heerlen.

Op straat

Het incident vond plaats op straat. Bij dit steekincident is een voorbijganger ernstig gewond geraakt en naar het ziekenhuis overbracht.

Aanhouding

De verdachte, een 29-jarige vrouw uit Heerlen, is later in de buurt van de Kloosterweg in Heerlen aangehouden. Daar ging een zoektocht aan vooraf, waar ook om hulp van burgers is gevraagd met o.a. een Burgernetbericht.

Inzet arrestatieteam

Bij de zoektocht zijn meerdere politiecollega’s ingezet, waaronder een arrestatieteam. De recherche doet verder onderzoek naar dit geweldsincident.