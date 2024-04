OM in hoger beroep tegen vrijspraak 'seksende' beveiliger vrouwengevangenis

Het Openbaar Ministerie Limburg (OM) heeft vandaag hoger beroep ingesteld tegen de vrijspraak van de rechtbank Maastricht in het strafproces tegen een 44-jarige man uit Deurne.

Seksuele contacten

'De beveiliger onderhield, in zijn functie als beveiliger, seksuele contacten met een gedetineerde in de vrouwengevangenis Ter Peel in Evertsoord', zo meldt het OM woensdag.

Principiƫle kwestie

Het OM meent dat de gezagsrelatie tussen de beveiliger en de gevangene hoe dan ook een rol speelt. Het feit dat de seks plaatsvond met wederzijdse instemming doet daar niets aan af. Het gaat om een principiƫle kwestie, die het OM gaat voorleggen aan het Gerechtshof in Den Bosch.

Ontucht niet bewezen

De man is door de rechtbank Maastricht op 2 april jl. vrijgesproken. De rechtbank achtte ontucht niet bewezen, onder meer omdat de gevangene zelf het initiatief nam en geen aangifte deed.