Celstraf voor poging doodslag in Apenheul Apeldoorn

In augustus 2023 nam de man bij zijn bezoek aan Apenheul in Apeldoorn een groot mes mee. Er ontstond een woordenwisseling tussen hem en een andere bezoeker. De man haalde het mes uit zijn tas en liep - in het bijzijn van ouders met jonge kinderen - naar het slachtoffer. Hij stak meerdere keren met het mes in de richting van de buik en de borst – waar zich vitale organen bevinden – van het slachtoffer. Dit gebeurde op korte afstand en met kracht. Dat het slachtoffer niet (dodelijk) gewond raakte, is alleen te danken aan het feit dat hij het mes kon ontwijken.

Steekpartij op drukste dag van het jaar

De rechtbank rekent het de man aan dat hij op de drukste dag van het jaar - met een bezoekersaantal van 8.500 mensen - een groot mes meenam naar de Apenheul en dat hij het slachtoffer probeerde neer te steken. Dit soort situaties zorgen voor een gevoel van angst en onveiligheid in de samenleving.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Een psychiater onderzocht de man en stelde vast dat er tijdens de steekpartij sprake was van een kortdurende psychotische reactie. Volgens de psychiater is hij daarom verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank houdt hiermee rekening bij het bepalen van de straf. De rechtbank weegt verder mee dat de man eerder in Engeland vanwege vuurwapenbezit is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar.

Bijzondere voorwaarden

De rechtbank legt een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk op, zodat de man zich tijdens de proeftijd van 3 jaar moet houden aan de bijzondere voorwaarden. Zo geldt een meldplicht bij de reclassering en moet hij zich laten behandelen. Ook mag hij geen drugs gebruiken en moet hij zorgen voor een dagbesteding. Dit komt overeen met de eis van de officier van justitie.