Medewerkster GGZ overleden na steekincident

De medewerkster van een GGZ instelling in Heerlen die vorige week maandag was neergestoken, is aan haar verwondingen overleden. Dit maakte de politie bekend op X.

De 40-jarige vrouw raakte op 15 april zwaargewond bij een steekpartij voor het gebouw van de instelling. Zij werd hierbij in haar long gestoken en is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Hier is zij later aan haar verwondingen overleden.

De politie heeft kort na het incident een 29-jarige man uit Heerlen aangehouden als verdachte.