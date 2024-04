Twee mannen uit Limburg overleden bij verkeersongevallen

Bij twee verkeersongevallen in Leveroy en Roggel zijn zaterdag 6 april twee mannen om het leven gekomen. Een 56-jarige motorrijder uit Heerlen kwam om bij een aanrijding in Leveroy en een 22-jarige man uit Heythuysen overleed na een eenzijdige aanrijding in Roggel.

Bij een aanrijding op de Houtsberg in Leveroy is zaterdagmorgen rond 11 uur een 56-jarige motorrijder om het leven gekomen. De motorrijder kwam in aanrijding met een auto die over dezelfde weg reed. Een gealarmeerde traumahelikopter kon niets meer betekenen.

Op de Heldensedijk in Roggel is diezelfde morgen rond 12 uur een 22-jarige automobilist om het leven gekomen. De auto raakte van de weg en botste tegen een boom. De bestuurder is gereanimeerd. De gealarmeerde traumahelikopter is geland en de aanwezige traumaarts constateerde het overlijden. Politiemedewerkers van de Verkeers- en Ongevallen Analyse (VOA) onderzoeken beide aanrijdingen.