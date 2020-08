Politie krijgt ruim 1.000 tips in onderzoek naar dood 14-jarige Tamar

Naar aanleiding van de getuigenoproep die de politie woensdag heeft geplaatst in het onderzoek naar het noodlottige ongeval waarbij de 14-jarige Tamar op 25 juli om het leven kwam zijn er bij de recherche meer dan 1.000 tips binnengekomen. 'De politie is alle tipgevers daarvoor dankbaar', zo meldt de politie donderdag.

'Zwarte dopje'

Veel tips gaan over het getoonde ‘zwarte dopje’. Het team weet nu wat het is en u hoeft ons daarover dus niet meer te tippen', zegt de politie. Ook over de twee kunststof-deeltjes zijn veel tips binnengekomen.

Mazda 3

En de rechercheurs krijgen ook informatie over grijze Mazda’s 3. 'Over de getoonde Mazda 3 is meer informatie nog steeds welkom', aldus de politie. Waar is die Mazda gezien? Voor-, op of kort na zaterdag 25 juli. De recherche is dankbaar voor alle informatie. Alle tips worden nu geïnventariseerd en gezien de grote hoeveelheid tips kan de politie helaas niet iedereen persoonlijk antwoorden.