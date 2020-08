Politie waarschuwt voor nieuwe fraude met opgenomen stem via WhatsApp

Onbekend nummer belt

Het zal je ook wel eens een paar keer zijn overkomen. Je wordt gebeld door een onbekend nummer. Je neemt op maar je hoort niets aan de andere kant van de lijn. Een Hagenaar overkwam kort geleden precies hetzelfde. Eind juli werd het slachtoffer een aantal keren gebeld en daarbij is zijn stem opgenomen. De dag daarna belde een familielid het slachtoffer op en vertelde dat hij via WhatsApp benaderd was door iemand die zich voordeed als de Hagenaar en in geldnood zat. Toen het familielid dat nummer belde, kreeg hij de stem van het slachtoffer te horen. Gelukkig trapte het familielid niet in de zogeheten“vriend-in-noodfraude”.

'Hallo, ik kan je niet horen....'

Het slachtoffer werd vrijdagmiddag 24 juli gebeld door een voor hem onbekend telefoonnummer en nam op: “Hallo, met Jan... Hallo…ik kan niks horen”. Hij hing op en vervolgens kreeg hij een sms-bericht van hetzelfde telefoonnummer: “Dag Jan, ik probeer jou te bereiken naar aanleiding van ons gesprek afgelopen week. Krijg alleen geen gehoor. Zal het nogmaals proberen. Gr. Henk". En vervolgens werd het slachtoffer wederom gebeld door hetzelfde nummer.

Sms

Opnieuw nam het slachtoffer het gesprek aan en hoorde niets: “Hallo… met Jan... Ik kan je nog steeds niet horen…”. Even later ontving de Hagenaar een sms van hetzelfde nummer, met de vraag wat zijn e-mailadres was. Het slachtoffer beantwoordde de sms met: “Je kunt mij bereiken via de chat van Marktplaats of via WhatsApp”. Daarna probeerde het slachtoffer het nummer terug te bellen, echter kreeg hij geen gehoor. Ook via WhatsApp werd er niet meer gereageerd. Hij besloot het daarbij te laten.

Familielid

De volgende dag belde een familielid het slachtoffer en vertelde dat iemand zich als hem voordeed via WhatsApp. Het familielid werd op vrijdagavond 24 juli benaderd door een onbekend telefoonnummer waarin een onbekende zich voordeed als de Hagenaar en vroeg om geld. Het familielid belde twee keer met het onbekende nummer en hoorde tijdens het gesprek de stem van het slachtoffer: “Hallo, met Jan... Hallo…ik kan niks horen” en “Hallo, met Jan… Ik kan je nog steeds niet horen…”. Omdat het familielid het niet vertrouwde, maakte hij geen geld over. Ook het familielid deed aangifte van de fraude.

WhatsAppfraude (vriend-in-noodfraude)

Bij vriend-in-noodfraude krijgt u via WhatsApp zogenaamd een dringend verzoek van een vriend(in), familielid of bekende om snel geld over te maken. In werkelijkheid komt het appje van een oplichter die zich voordoet als een bekende die u op slinkse wijze geld wil aftroggelen. Deze vorm van fraude komt op WhatsApp verreweg het meeste voor maar kan ook plaatsvinden via e-mail, SMS, Snapchat en Telegram.

Hoe werkt WhatsAppfraude?

Een vriend, familielid of andere bekende verstuurt een bericht dat hij dringend financiële hulp nodig heeft. De vriend zit bijvoorbeeld zogenaamd in het buitenland vast en is zijn geld, telefoon en papieren kwijt. Of hij heeft zijn telefoon per ongeluk in de wasmachine gedaan en kan daarom niet internetbankieren. U wordt gevraagd om snel geld over te maken. Als u hieraan meewerkt, volgt er vaak een tweede verzoek. Achteraf blijkt het account van deze vriend gehackt te zijn of is een vals account of nieuw telefoonnummer gebruikt door een oplichter. De vriend in kwestie is zich van geen kwaad bewust.

Hoe doe ik aangifte van WhatsAppfraude?

Als u van mening bent dat u slachtoffer bent geworden van WhatsAppfraude, is het advies om via deze pagina aangifte te doen. Het neemt minder tijd in beslag en de aangiftes komen direct bij de juiste afdeling terecht. Als u aangifte wilt doen via internet moet u wel beschikken over DigiD. Let op: Wanneer iemand uw identiteit gebruikte of als uw WhatsApp account is misbruikt om hiermee anderen op te lichten, dan kunt u hiervan géén online aangifte doen. Neem hiervoor contact op met de politie via 0900 – 8844.