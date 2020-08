Relschoppers Den Haag voorlopig niet meer welkom in Schilderswijk

De verdachten die afgelopen nacht zijn aangehouden in de Schilderswijk in Den Haag mogen zich daar voorlopig niet meer vertonen. 'Ze hebben daartoe een gedragsaanwijzing gekregen. De verdachten werden aangehouden tijdens ongeregeldheden in de nacht van donderdag op vrijdag', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.