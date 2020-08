Overleden baby aangetroffen bij verwarde vrouw in Amsterdam

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag in een woning in Amsterdam Noord een overleden baby aangetroffen. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Melding

'De politie kreeg een melding te gaan naar de Hagenau in Amsterdam Noord. Hier zou een vrouw verward gedrag vertonen. In de woning zouden meerdere kinderen aanwezig zijn', aldus de politie.

Overleden baby in woning

Er is een onderhandelaar ingeschakeld en het Arrestatie Team (AT) is ter plaatse gekomen. Het AT heeft de vrouw aangehouden en zij is overgebracht naar het ziekenhuis. In de woning troffen politieagenten twee kinderen aan en het lichaam van een levenloze baby.

Forensisch onderzoek

Wat er zich heeft afgespeeld in de woning of wat de doodsoorzaak is, is nog allemaal zeer onduidelijk. Op dit moment kan de politie niet meer informatie prijsgeven. De recherche en Forensische Opsporing hebben een onderzoek ingesteld. Alle aandacht gaat op dit moment uit naar het regelen van goede opvang en zorg voor de overige kinderen.