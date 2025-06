Grote politiecontrole op malafide woningverhuur

In een strafrechtelijk onderzoek naar malafide verhuurpraktijken heeft de politie op 3 juni een veertigtal panden in Rotterdam en omgeving bezocht. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden op verdenking van witwassen.

De 49-jarige Rotterdammer is dinsdagochtend aangehouden in de omgeving van zijn woning. Zijn bedrijfspand is doorzocht en administratie in beslag genomen. Uit administratie bleken diverse misstanden die nog nader worden onderzocht. Daarnaast zijn een veertigtal woningen bezocht. In die woningen zijn geen strafbare feiten geconstateerd.

Malafide verhuur



Illegale verhuur en onderverhuur, huurders die uitgebuit worden of mensen die onder druk worden gezet om hun woning aan derden te verhuren. Het zijn enkele voorbeelden van malafide woningverhuur. Het kan ertoe leiden dat panden worden gebruikt voor criminele activiteiten, zoals de opslag van wapens, drugs of crimineel geld, illegale prostitutie, hennepteelt of het produceren van drugs. Ook het witwassen van crimineel vermogen door aan- en verkoop van vastgoed of frauderen met inkomensgegevens om een (te hoge) hypotheek te kunnen bemachtigen komen regelmatig voor.