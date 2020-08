Geen kickboksevenementen meer op Talpa

Als reden geeft Talpa de tegenvallende kijkcijfers van de kickboksevenementen waar geen partijen zijn van Rico Verhoeven of Badr Hari. De partij tussen Verhoeven en Badr Hari trok afgelopen december 3,5 miljoen kijkers. Zonder partijen met bekende namen kijken er beduidend minder.

Daarnaast speelt een rol dat het onrustig is binnen de Glory organisatie. Deze verkeert volgens het AD is zwaar weer en maakte onlangs een doorstart. Tal van schuldeisers zouden op hun geld wachten. De Nederlandse tak van Glory is failliet verklaard, waardoor schuldeisers bij een lege bv aankloppen voor hun geld.