Politie doet onderzoek naar boerderijbrand Roodeschool

De politie is in het Groningse Roodeschool begonnen met een onderzoek naar de toedracht van die brand die hier 2 september j.l. woedde.

Omstreeks 16.30 uur kwam de melding van de brand aan de Greedeweg in Roodeschool. Bij aankomst van het eerste brandweervoertuig bleek het om een uitslaande brand te gaan.

Omdat niet duidelijk is hoe de brand is ontstaan, is de politie een onderzoek gestart. Brandstichting is een senario die nog open wordt gehouden.