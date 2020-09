Vrouw zwaargewond na zware explosie voordeur woning

Een bewoonster is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt bij een explosie bij haar woning. Dit meldt de politie zaterdag.

Zwaar vuurwerk

De politie werd kort na middernacht gealarmeerd over de explosie bij een woning aan de Puntmos in Zwolle. Ter plaatse bleek forse zichtbare schade aan de voordeur van de woning. Eerste onderzoeksresultaten sluiten het gebruik van zwaar vuurwerk niet uit.

Zwaargewond

De bewoonster was op het moment in de gang achter de voordeur toen het projectiel afging. Zij raakte hierdoor zwaar gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. In de woning zijn ook andere zaken beschadigd geraakt. Behoudens enorm te zijn geschrokken zijn de overige gezinsleden niet gewond geraakt.