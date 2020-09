ANBO: Ouderen erg bang voor tweede coronagolf

Extra maatregelen

De meeste ouderen deden de afgelopen tijd al van alles om te voorkomen dat ze besmet raakten met het coronavirus. Toch zegt drie op de tien ouderen dat ze overwegen om extra maatregelen te nemen bij de tweede golf.

Bijna helft bang voor 2e golf

Van de ruim 5.400 respondenten geeft 43 procent aan dat ze (heel) bang zijn voor de tweede golf. Ze zijn niet alleen bang om zelf besmet te raken met het coronavirus, maar ook dat dat hun partner of een naaste dat overkomt. Dertig procent van de ouderen geeft aan bang te zijn dat ze niet meer naar buiten kunnen en dat ze minder of geen sociale contacten zullen hebben.

Niet naar buiten of geen bezoek

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: 'In de eerste coronagolf hebben we duizenden ouderen aan de telefoon gehad die niet of nauwelijks contact hadden met anderen. Sommige van hen waren echt depressief omdat ze weken lang alleen thuis zaten. Ik snap dus heel goed dat veel mensen zich daar nu weer zorgen om maken.'

Overheid moet meer doen

Uit de peiling van ANBO blijkt dat ouderen vinden dat het kabinet meer moet doen om de tweede coronagolf te voorkomen. Meer dan 64 procent vindt dat er strenger moet worden gehandhaafd op de 1,5 meter afstand en 60 procent dat mondkapjes verplicht moeten worden in supermarkten en winkels. Zes op de tien ouderen wil ook graag dat er -net als in het begin van de coronacrisis- een gastheer of gastvrouw bij de ingang van de supermarkt staat om mensen te wijzen op het afstand-houden en om de winkelkarretjes schoon te maken. En meer dan de helft van de ouderen geeft aan dat ze voorstander zijn van landelijke maatregelen in plaats van regionale.

Ouderen nemen extra maatregelen

Veel ouderen geven aan dat ze de afgelopen tijd al veel deden om zich te beschermen tegen het coronavirus. Toch geeft drie op de tien ouderen aan dat ze nu – bij de tweede coronagolf – extra maatregelen overwegen. Driekwart van de respondenten zegt dat ze minder of geen bezoek gaan ontvangen; minder vaak naar de supermarkt gaan en niet naar activiteiten of naar een restaurant, café, theater of museum gaan.

ANBO biedt steun

Liane den Haan: 'We vroegen ouderen ook naar de toekomst en 76 procent van hen verwacht dat de coronacrisis nog lang zal duren. Daarom gaan wij vanuit ANBO weer beginnen met activiteiten om ouderen een hart onder de riem te steken: met onze telefoonlijn en met online activiteiten, zoals stoelyoga, waar mensen aan mee kunnen doen om de dag op een leuke manier door te komen.'

Over de peiling

De peiling van ANBO vond plaats op 24 en 25 september 2020. Van de ruim 5.400 respondenten is 47 procent man en 53 procent vrouw. Van alle respondenten was 23 procent tussen de 65 en 70 jaar, 54 procent tussen de 70 en 80 jaar oud en 16 procent ouder dan 80 jaar.