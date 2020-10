'Buurman en Buurman' beschilderen gevel op de Reguliersgracht

In Amsterdam viel het oog van de fotograaf op een wel heel grappig tafereel op de gevel van een pand op de hoek van de Reguliergracht en de Keizersgracht.

Alternatief naambordje

Waar voorheen altijd een officieel blauw bord met witte letters met de opdruk 'Reguliersgracht' hing is door een onbekend creatief brein een soort van vervangend alternatief naambordje gemaakt.

'Buurman en Buurman'

Te zien zijn twee kleine poppetjes van het bekende tv-duo 'Buurman en Buurman' die op een klein houten steigertje staan dat tegen de muur is bevestigd. Het tweetal is bezig met krijtjes om zelf een straatnaambord te tekenen met daarop 'Reguliersgracht'.

Lege plek

Waar het originele naambordje is gebleven vertelt het verhaal helaas niet maar het is goed mogelijk dat dit op onduidelijke wijze al een tijdje was verdwenen waardoor er een lege plek op de gevel overbleef......tot vandaag.