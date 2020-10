'Pedojagers' gebruiken geweld bij in de val lokken man

De politie heeft afgelopen weekend vijf mannen aangehouden in verband met gebruik van geweld tegen een man in Park Sonsbeek in Arnhem. 'De man had zaterdagnacht online met een meisje afgesproken. Toen hij met zijn auto in het park aankwam, werd hij klemgereden door een andere auto. Vervolgens werd het portier van de auto van de man opentrokken', zo meldt de politie maandag.

'Pedojagers'

Uit verklaringen komt naar voren dat de vijf mannen op jacht waren naar mannen die met minderjarigen willen afspreken om seks, zogenoemde ‘pedojagers’. 'De man is, mogelijk door anderen, naar Arnhem gelokt door iemand die zich voordeed als meisje. Vervolgens zou er een oproep zijn geplaatst in een besloten Whatsappgroep om de man te ontmaskeren. Daaraan zouden de vijf gehoor hebben gegeven', stelt de politie.

Worsteling

Toen het portier werd opengetrokken stapte de man zelf uit. Er ontstond een worsteling, waarbij de man verwondingen opliep aan zijn gezicht . Getuigen belden de politie, waardoor er in korte tijd agenten naar het park kwamen. Alle betrokkenen zijn aangehouden.

Geen eigen rechter

'We zien over het algemeen dat burgers steeds vaker zelf actie ondernemen om daders op te sporen. En daar staan politie en OM positief tegenover als iedereen zich aan de regels houdt. We bewegen met de maatschappij mee waar het kan, maar burgers moeten zich wel houden aan de wet. Dat vergroot onze slagkracht en daarmee de veiligheid in heel Nederland', aldus de politie.

Potentiële groomers opsporen

Eigen onderzoek doen bij je fietsendiefstal en de dief op heterdaad aanhouden en overdragen aan de politie, helpt enorm en levert een bijdrage aan meer veiligheid in de samenleving. Maar bij onderzoek naar online kindermisbruik door burgers ligt het een stuk ingewikkelder. We raden het burgers sterk af om zich voor te doen als minderjarige om potentiële groomers op te sporen. Het mag nooit de bedoeling zijn dat burgers voor eigen rechter spelen. Wanneer daarbij strafbare feiten worden gepleegd, zal de politie dit altijd onderzoeken.

Onderzoek naar verdachten

In dit geval worden de vijf mannen verdacht van openlijke geweldpleging. Ze verklaarden zelf dat het ging om een burgerarrest. De mannen zijn tussen de 19 en 36 jaar uit en komen uit de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel. Op basis van camerabeelden en verklaringen rijst echter niet het beeld dat het nodig was om geweld te gebruiken tegen de man, en daarom zijn de vijf ook aangehouden. Inmiddels is het onderzoek grotendeels afgerond en zijn de mannen heengezonden in afwachting van het vervolg van hun zaak.

Man ook aangehouden

De man uit Gelderland die online een afspraakje had gemaakt is ook aangehouden op verdenking van grooming. Hij wordt er van verdacht dat hij een afspraak met een minderjarige wilde maken en daarbij mogelijk op seks uit was. Ook hij is heengezonden in afwachting van het vervolg van zijn zaak.

Ga naar de politie

Meld je bij de politie als je het vermoeden hebt dat iemand zich schuldig maakt aan misbruik van kinderen. De politie onderzoekt die vermoedens en grijpt direct in als dat nodig is. Bijvoorbeeld als er een kind in gevaar is. Als er voldoende bewijs is kan iemand voor de rechter gebracht worden.