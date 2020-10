Brandweer blust brandende scooter in Empel

De brandweer werd donderdagavond gealarmeerd voor een brandende scooter aan De Trub in Empel. De scooter stond op een geasfalteerd pad niet ver van een speeltuin vandaan.

Scooter compleet verwoest

Bij aankomst van de spuitgasten brandde het vervoersmiddel volledig. De brandweer doofde de vlammen onder toeziend oog van enkele buurtbewoners. Van de scooter bleef niets meer over.

Derde scooterbrand

De politie kwam ook ter plaatse en gaat de gemeente in kennis stellen om de overgebleven restanten af te voeren. Het is voor de Rosmalense brandweer de derde keer dat ze in een week tijd uitrukken voor een soortgelijke brand.