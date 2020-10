Trajectcontrole op N201 bij Aalsmeer en Uithoorn van start

Automatische boete

Vanaf dan worden overtredingen van de maximumsnelheid automatisch doorgezet naar het Centraal Justitieel Incassobureau en volgt een boete. Het is het tiende van twintig nieuwe trajectcontrolesystemen op N-wegen dat actief wordt.

Maximaal 80 km/h

Op de N201 geldt een maximumsnelheid van 80 km/uur. Deze wordt nu vaak overschreden. Daardoor is er een hoger risico op ongevallen op dit traject. De trajectcontrole moet de N201 veiliger maken. De trajectcontrole geldt tussen de kruisingen met de N231 (Legmeerdijk) en de N521 (Zijdelweg), in beide richtingen.

Trajectcontrole

Een trajectcontrole handhaaft de snelheid over een langere afstand. De snelheid wordt niet op één punt gemeten; het gaat om de gemiddelde snelheid tussen twee meetpunten. Trajectcontrole heeft daarmee een groot effectgebied. Het systeem controleert dag en nacht op het overtreden van de maximumsnelheid.

Twintig N-wegen

Afgelopen jaar zijn op een aantal N-wegen trajectcontrolesystemen aangelegd. Het gaat om N-wegen in het hele land, waar relatief veel ongevallen gebeuren of vaak te hard wordt gereden. Inmiddels zijn negen systemen actief: op de N414, N787, N639, N351, N706, N333, N256, N270 en de N277. Maandag komt daar de N201 bij. De overige tien systemen worden nog getest en gaan later dit jaar handhaven.