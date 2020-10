NPO en AVROTROS gaan Opsporing Verzocht ontkrachten

De Telegraaf heeft de hand weten te leggen op een interne memo waarin de NPO en de AVROTROS het voornemen aankondigen bij de politie. Naast een ander tijdslot en het inkorten van het programma, willen ze het ook een zomerstop geven van maar liefst 14 weken.

De politie is woest na het lezen van de memo. Door een kortere zendtijd kunnen er minder zaken aan het publiek worden voorgelegd. De zomerstop van 14 weken brengt de continuïteit ernstig in gevaar zegt Franki Klarenbeek, vanuit de politie de coördinator Landelijk Team Opsporingscommunicatie. Criminaliteit stopt niet in de zomer. Het programma heeft in de burgerparticipatie en de opsporing een belangrijke rol.’