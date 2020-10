Tot 8 jaar cel voor beramen aanslag politiebureau

De rechtbank in Rotterdam heeft vandaag 2 mannen veroordeeld voor het beramen van een terroristische aanslag in Nederland voor IS. De rechtbank acht bewezen dat ze van plan waren met wapens en explosieven aanslagen te plegen op willekeurige burgers en/of een politiebureau. De verdachten waren speciaal met dat doel naar Nederland gekomen.

Chats en zoekgeschiedenis

Uit de telefoongegevens van de verdachten is gebleken dat ze websites hebben bezocht met jihadistisch materiaal. Dat waren onder andere sites met handleidingen over wapens en het vervaardigen van explosieven en videoproducties van Islamitische Staat. Daarnaast hebben de verdachten video’s bekeken over de aanslagen in Berlijn, Parijs en Luik en over het plegen van aanslagen met vrachtwagens.

Uit facebookchats bleek onder andere dat de verdachten wapens wilden kopen en dat zij met toestemming van God ’het slaan van de Nederlandse veiligheid’ als plan hadden. In diezelfde chat werd een foto van politiebureau De Veranda in Rotterdam meegestuurd en informatie gevraagd over de Mobiele Eenheid.

Verder stond op de telefoons van de verdachten een video die is gemaakt op de Erasmusbrug. In die video zingen zij nasheeds mee die- kort gezegd- de boodschap hebben dat de strijder afstand doet van alles in dit leven leven om zich te richten op de jihad en te sterven als een martelaar.

Straatroof en vernieling

Naast de veroordeling voor de terroristische misdrijven zijn beide verdachten ook veroordeeld voor andere strafbare feiten. Een van de verdachten heeft bij een gewelddadige straatroof een gouden ketting buitgemaakt. Hij krijgt in totaal 8 jaar cel.

De andere verdachte heeft in zich de penitiare inrichting waar hij verbleef schuldig gemaakt aan ernstige vernielingen. Hij moet de schade van ruim 33.000 euro vergoeden en krijgt in totaal een celstraf van 7 jaar en 9 maanden opgelegd.