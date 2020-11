Aantal positieve tests vandaag 661 lager dan gisteren

Het aantal positieve coronatests dat donderdag bij het RIVM is gemeld over de afgelopen 24 uur is met 661 lager dan gisteren. Dit meldt het RIVM donderdag.

6.996 nieuwe besmettingen

Vandaag kreeg het RIVM via de landelijke GGD's 6.996 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er 661 minder ten opzichte van woensdag toen er 7.657 nieuwe besmettingen werden gemeld. Met het aantal van 6.996 nieuwe besmettingen komt het totaal aantal besmettingen sinds de corona-uitbraak in maart van dit jaar op 390.488.

607 COVID-patiënten op IC, 1905 in kliniek

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten bedraagt 2512. Dat zijn er 60 minder dan de vorige dag. Daarvan liggen er 1905 buiten de Intensive Care, 55 minder dan gisteren. Op de IC liggen 607 COVID-patiënten (waarvan 2 in Duitsland), 5 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 476 non-COVID-patiënten op de IC, 1 meer dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt daarmee 1083 (waarvan 2 in Duitsland), 4 minder dan de vorige dag. Het aantal nieuwe covidopnames bedraagt 261 in de kliniek en 35 op de IC.

'Vrijs forse daling gunstig teken'

Ernst Kuipers: 'De vrij forse daling voor de tweede opeenvolgende dag is een gunstig teken. Dit suggereert dat we het plateau bereikt hebben. Het LCPS is sinds 6 weken opnieuw operationeel en heeft cumulatief tot vandaag 1004 patiënten tussen regio’s verplaatst.'

24 patiënten verplaatst

In de afgelopen 24 uur zijn er 24 patiënten verplaatst tussen de regio’s, waarvan 5 IC-patiënten.