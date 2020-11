Opbrengst Kinderpostzegelactie dit jaar 7,6 miljoen euro

120.000 basisschoolkinderen in Nederland hebben dit jaar tijdens de Kinderpostzegelactie maar liefst 7,6 miljoen euro opgehaald. Tijdens coronatijd kregen kinderen voor het eerst in de geschiedenis van Stichting Kinderpostzegels de mogelijkheid om online te verkopen. Daarnaast konden ze dit jaar ook op de gepaste afstand van 1,5 meter langs de deuren. Hiervoor werd een speciale verkoopbox ontwikkeld. Het aantal donaties was dit jaar ook ongekend hoog. De Kinderpostzegelactie werd dit jaar voor de 72e keer werd gehouden.

De Kinderpostzegelactie is uniek in de wereld. Het is een oer-Hollandse traditie en zelfs immaterieel cultureel erfgoed. Ieder jaar halen kinderen geld op voor kinderen in moeilijke (thuis)situaties. Dit jaar bleek opnieuw dat kinderen erg begaan zijn met het lot van andere kinderen. Het opgehaalde bedrag van ruim 7,6 miljoen euro gaat naar projecten die zich inzetten voor de ruim 90.000 kinderen in ons land die in een onveilige thuissituatie leven.

Pascal de Smit, directeur Stichting Kinderpostzegels: “Deze fantastische opbrengst is te danken aan de 120.000 kinderen die zich hebben ingezet tijdens de actie. Zij hebben zich het lot van andere kinderen heel erg aangetrokken in coronatijd. Dit hadden wij vooraf niet durven dromen. Ik ben ongelofelijk trots dat we dit samen voor elkaar gekregen hebben in deze moeilijke tijd.”

Coronaproof Kinderpostzegelactie

Bijna 7.500 kinderen verkochten dit jaar digitaal kinderpostzegels met behulp van een persoonlijke videoboodschap. Naast deze populaire online verkoopoptie werd er ook een speciale verkoopbox ontwikkeld. Kinderen konden hiermee op veilige afstand van 1,5 meter en met inachtneming van de geldende maatregelen van deur tot deur verkopen. Minister-president Mark Rutte had de primeur. Hij plaatste op 22 september op het Catshuis in Den Haag binnen de RIVM-richtlijnen de allereerste bestelling met deze box. Daarbij gaf hij aan ontzettend blij te zijn dat de Kinderpostzegelactie ondanks de coronacrisis toch door kon gaan.

Van ansichtkaart tot pleisterblikje

Er werden dit jaar 960.000 bestellingen gedaan. Dat zijn gemiddeld 8 bestellingen per kind. In totaal deden leerlingen van 3.148 scholen mee aan de actie. De velletjes kinderpostzegels werden het meest verkocht, ruim 445.000 keer. Maar ook de kinderpostzegels in combinatie met ansichtkaarten waren populair. Dit pakketje werd 167.000 keer afgenomen. Daarnaast was ook het pleisterblikje, met een verkoopaantal van 156.000, erg geliefd. Naast fysieke producten, nam ook het aantal donaties toe.

Angela Groothuizen, ambassadeur van Stichting Kinderpostzegels: “Ik ben ontzettend trots. Het is ons gelukt om de actie in deze ingrijpende periode door te laten gaan én we hebben een prachtig bedrag opgehaald. Met dit geld kunnen we vele kinderen helpen die in een moeilijke thuissituatie zitten. Ik wil iedereen bedanken die de actie heeft gesteund: zonder jullie was het niet mogelijk geweest… Bedankt!”

Geef een veilig thuis

Het opgehaalde bedrag wordt onder meer gebruikt voor de Warm Welkom Tas (een schooltas gevuld met fijne spulletjes om kinderen in de daklozen- en de vrouwenopvang een warm welkom te bieden) en Kamer voor een Kind (steun voor het verbouwen van huizen van pleeggezinnen om een fijne plek te kunnen realiseren voor een pleegkind). Door de coronacrisis is de situatie voor kinderen in een onveilige (thuis)situatie nog schrijnender geworden.