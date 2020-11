Verdachte (40) beschieten ambassade Den Haag langer vast

De 40-jarige man uit Zoetermeer, die ervan wordt verdacht vorige week donderdag te hebben geschoten op de ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag, is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. 'Die heeft het voorarrest van de man met 14 dagen verlengd', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) maandagmiddag weten.

Terroristisch oogmerk

De man wordt verdacht van het plegen van geweld tegen een gebouw van een internationaal beschermd persoon, poging moord dan wel doodslag op de bewaker van dit gebouw en bedreiging, alles met een terroristisch oogmerk.

Geldboete bekladden gebouw

Het terroristisch oogmerk blijkt eruit dat de verdachte met zijn daad zijn wil lijkt te willen opleggen aan de ambassade. De man werd eerder ook al veroordeeld tot een geldboete voor het bekladden van het gebouw.

Getuigen

Het onderzoek is nog in volle gang. De politie is daarin onder meer nog op zoek naar getuigen die de man hebben gezien rond het moment van schieten.