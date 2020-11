Neergeschoten man (30) Amsterdam-Oost overleden

In de nacht van dinsdag op woensdag is kort na middernacht een 30-jarige man het slachtoffer geworden van een schietincident op het Krugerplein. Dit meldt de politie woensdag.

Ernstig gewond

'Het slachtoffer is met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de politie. De politie heeft in de directe omgeving van het Krugerplein nog diezelfde nacht twee verdachten kunnen aanhouden. Het betreft hier een 24-jarige en een 21-jarige, beide uit Amsterdam. Hun betrokkenheid bij het misdrijf wordt onderzocht.

Onderzoeksteam

Een onderzoeksteam van de recherche onderzoekt de zaak. Het onderzoeksteam komt daarom graag in contact met een ieder die kort voor, tijdens of na het schietincident iets opvallends heeft gezien of gehoord. Alle informatie kan cruciale informatie zijn voor het onderzoek. Daarnaast ontvangt het team graag camerabeelden van de periode rond middernacht, bijvoorbeeld van beveiligingscamera’s of dashcams in voertuigen. Ook als u andere informatie heeft, en u heeft nog niet met de politie gesproken, dan hoort het team graag van u.

Update donderdag 19-11-20

Op donderdag 19 november is het slachtoffer aan zijn verwondingen overleden. Dit heeft de politie donderdag laten weten.