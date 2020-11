Koning bezoekt Diergaarde Blijdorp

Zijne Majesteit de Koning heeft maandagmiddag 23 november een werkbezoek gebracht aan Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Het bezoek stond in het teken van de gevolgen van de corona-uitbraak voor onderzoeks- en fokprogramma’s.

Dierentuinen, natuurorganisaties en onderzoekers werken wereldwijd samen in internationale onderzoeks- en fokprogramma’s om dierenpopulaties gezond te houden. Dit doen zij onder meer door middel van het European Endangered Species Programme (EEP) van de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). Dierentuinen hebben hun inkomsten terug zien lopen als gevolg van sluitingen of beperkte bezoekmogelijkheden. Hierdoor hebben zij minder financiële mogelijkheden om te investeren in onderzoeks- en fokprogramma’s. Ook belemmeren reisbeperkingen het vervoer van dieren ten behoeve van fokprogramma’s.

Tijdens een wandeling door de dierentuin bezocht Koning Willem-Alexander de verblijven van de kleine (rode) panda’s en de Aziatische olifanten. Diergaarde Blijdorp is voor deze dieren de coördinator van het EEP. In totaal neemt Diergaarde Blijdorp deel aan ruim 80 internationale fokprogramma’s waarvan het er vijf coördineert. Ook bezocht de Koning het natuurbehoudscentrum. In dit educatieve centrum wordt aandacht besteed aan de rol van dierentuinen bij het behoud van bedreigde soorten.

De Koning sprak onder meer met verzorgers over de invloed van de coronapandemie op het behoud van bedreigde diersoorten, de ondersteuning van natuurbehoudsprojecten in de landen van herkomst en samenwerking van dierentuinen met natuurbehoudsorganisaties. Tot slot sprak Koning Willem-Alexander met enkele bestuurders van dierentuinen en de EAZA en onderzoekers over de impact van de coronapandemie op internationale onderzoeks- en fokprogramma’s van dierentuinen. Er werd onder meer gesproken over de internationale initiatieven die zijn ontstaan om langetermijnschade aan dierenwelzijn en natuurbehoud te voorkomen. Bij dit gesprek sloten diverse deelnemers aan via videoverbinding.