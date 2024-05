Politie bezoekt bedrijven in strijd tegen ondermijning

De politie bezoekt in mei bijna 140 bedrijven in het buitengebied van Stompwijk. Met de ondernemers wordt gesproken over ondermijnende criminaliteit en de risico’s daarvan. Het doel van deze actie is om de weerbaarheid van ondernemers zoals boeren en tuinders tegen ondermijnende activiteiten van criminelen te vergroten.

Stompwijk heeft een flink buitengebied, waar veel land- en bosbouwbedrijven gevestigd zijn. Criminelen blijken interesse in dit soort buitengebieden te hebben om onder meer misbruik te maken van leegstaande panden zoals kassen, stallen en schuren voor bijvoorbeeld de productie van verdovende middelen. Ook komt het voor dat criminelen ondernemers benaderen en vragen om hen te voorzien van deklading voor de smokkel van verdovende middelen.

Actie

De campagne moet ondernemers bewust maken van dit soort praktijken en de risico’s die aan dit soort ondermijning kleven. De politie gaat hier in mei in het buitengebied van Stompwijk met tientallen ondernemers over in gesprek.

In totaal worden 138 locaties bezocht. De wijkagent werkt daarbij samen met politiemedewerkers die gespecialiseerd zijn in ondermijning en milieu en met handhavers van de gemeente. Daarnaast worden tekstkarren in het gebied neergezet die de boodschap van deze actie onder de aandacht brengen: ‘Ondermijning… Je kan maar 1 keer nee zeggen’.

Weerbaarheid

Het is verder de bedoeling dat deze campagne de weerbaarheid van ondernemers zoals boeren en tuinders tegen ondermijnende activiteiten van criminelen vergroot en dat de meldingsbereidheid onder hen wordt vergroot. Tegelijkertijd moet de campagne een beter beeld opleveren van de problematiek wat betreft ondermijnende criminaliteit in het buitengebied van Stompwijk.