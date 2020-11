Stookalert 26 november 2020

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert mensen om op donderdag 26 november 2020 in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland, Noord-Brabant en Flevoland geen hout te stoken. Volgens de verwachtingen van het KNMI Koninklijk Meteorologisch Instituut zijn de weersomstandigheden namelijk ongunstig waardoor de rook blijft hangen. Door niet te stoken, voorkomt u gezondheidsklachten en (geur)hinder bij uzelf en in uw omgeving. Mensen zijn nu meer thuis. Houd rekening met elkaar in deze tijd.