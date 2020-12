Vader neemt agente in wurggreep, zoon deelt rake klappen uit

Bovenop agente zitten

'De vader en zoon deelden rake klappen en trappen uit en vader, een 45-jarige Dordtenaar, ging bovenop een politievrouw zitten en probeerde haar te verstikken', aldus de politie. Uiteindelijk konden de drie worden aangehouden. De man die met zijn beledigingen de aanstichter van het geweld was, wist te ontkomen. De agenten maken het naar omstandigheden redelijk.

Collega's op straat

Agenten gingen zaterdag rond 23.40 uur naar de Beekmanstraat na een ongeruste melding over een hond die al urenlang blafte. Bij de portiekdeur werden ze opgehouden door een dronken man. Toen ze hem wegstuurde, beledigde hij hen, waarna een van de agenten hem wilde aanhouden. De verdachte rende weg, maar werd ingehaald door de politieman.

Agenten aangevallen

Op het moment dat hij onder controle werd gebracht, stormden er twee anderen mannen op de agent af en vielen hem aan. Zij werden bijgestaan door een vrouw. Er vielen rake klappen en trappen en ook een tweede agente werd aangevallen. Een derde agente probeerde hen te ontzetten.

Verstikken

De 45-jarige verdachte richtte zich toen op haar, ging op haar zitten en probeerde haar te verstikken. De situatie was zo nijpend en bedreigend, dat de agente haar vuurwapen wilde trekken. Voordat zij daartoe over kon gaan, lukte het de politieman samen met zijn collega om zijn belager van zich af te schudden en haar uit de wurggreep te bevrijden.

Drietal aangehouden

Samen met andere collega’s die op hun noodoproep waren afgekomen wisten ze uiteindelijk de twee mannen, een vader en zoon van 45 en 18 jaar, en de 37-jarige vrouw uit Dordrecht aan te houden. De agenten liepen flinke beurse plekken en schaafwonden op.

'Zo'n extreme geweldsuitbarsting is niet goed te praten'

Teamchef Joke Kajim: ‘We zijn er ten dienste van de burger. Altijd. En wat nu gebeurd is, gaat alle perken te buiten. Dat je komt voor hulpverlening, wordt uitgescholden en dat dat vervolgens uitmondt in zo’n extreme geweldsuitbarsting van omstanders, is op geen enkele manier goed te praten.’

De drie agenten zijn door hun collega's opgevangen en hebben aangifte gedaan van het geweld. Het onderzoek naar het incident loopt.