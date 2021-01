Aanhoudingen in onderzoek naar oorzaak brand in woning

De recherche van Den Haag-Zuid heeft maandag 4 januari een man van 68 jaar en een vrouw van 52 uit Pijnacker aangehouden in het onderzoek naar de oorzaak van de brand in een woning aan de Rederijkerstraat in Den Haag. Door verkregen informatie in het onderzoek kwam de politie deze verdachten op het spoor.