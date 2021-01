Geen grootschalige rellen op vijfde avondklokavond, wel incidenten

Woensdagavond, de vijfde avondklokavond, was het in Heel Nederland rustiger op straat dan tijdens de voorgaande avonden, waarin relschoppers in diverse gemeenten voor onrust zorgden. 'Wel waren er in verschillende plaatsen incidenten. Ook zijn er diverse aanhoudingen verricht voor online opruiing', zo meldt de politie donderdag.

NSGBO Avondklok

'Dat constateert Willem Woelders, een van de algemeen commandanten van de NSGBO Avondklok', aldus de politie. In totaal zijn er woensdag 51 aanhoudingen verricht, waarvan een groot deel voor online opruiing. ‘We zien op sociale media nog steeds heel veel berichten die oproepen tot geweld of rellen en daar acteren we op. Een man of twintig is door ons hiervoor aangehouden’, aldus Woelders.

Arrestaties

Naast de aanhoudingen voor opruiende berichten zijn er ook andere arrestaties verricht. Een 19-jarige inwoner in Den Bosch is in zijn woonplaats aangehouden omdat hij een steen naar een politiebus gooide. In Bemmel heeft de politie een jongen opgepakt voor het vernielen van een boa-auto. Twee jongens van 15 en een jongen van 16 jaar zijn in Leiden aangehouden. Het drietal had tien nitraten en wasbenzine op zak.

Vuurwerkbom onder politieauto

In Amsterdam ontplofte een vuurwerkbom onder een geparkeerde politieauto. Op het moment van ontploffing zat er niemand in. Het voertuig liep schade op.

Buurtvaders

In onder meer Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Groningen waren woensdagavond nog enkele groepen op straat te zien. ‘Die mensen werden aangesproken door agenten’, zegt Woelders. 'Ook wordt nauw samengewerkt met gemeentes en bijvoorbeeld buurtvaders en –moeders om ongeregeldheden te voorkomen. En dat werkte.'

Celstraffen

Inmiddels hebben woensdag de eerste betrokkenen van de avondklokrellen cel- en taakstraffen gekregen. De gepleegde delicten variëren van het plegen van geweld tot opruiing. Het Openbaar Ministerie in Oost-Brabant is begonnen met een offensief om de schade bij rellen in diverse Brabantse gemeenten op de daders te verhalen. Het OM laat woensdag weten dat er inmiddels beslag is gelegd op diverse bankrekeningen en meerdere auto's.