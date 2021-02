Politie treft drugslab aan in Oostzaan na brand

Nadat eerdere afgelopen donderdagmiddag een brand heeft gewoed op de Achterdichting in Oostzaan, heeft de politie in een schuur en een stacaravan een onderzoek ingesteld. 'Hierbij werd een drugslab aangetroffen', zo laat de politie maandag weten.

LFO

Na het aantreffen van het drugslab is een onderzoek ingesteld door politiemensen van het team Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO). Zij zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en ontmantelen van drugslaboratoria van synthetische drugs. Toen dit onderzoek was afgerond zijn alle spullen opgeruimd en vernietigd.

Twee aanhoudingen

De districtsrecherche stelde een onderzoek in en heeft twee verdachten aangehouden: een 41-jarige vrouw en een 55-jarige man, beiden afkomstig uit Oostzaan. Beiden zitten nog vast. De districtsrecherche zet het onderzoek voort.