KNMI geeft Code 'Groen' voor de zaterdag

Het KNMI heeft voor de zaterdag Code 'Groen' afgegeven oftewel er zijn geen weerswaarschuwingen. Wel is er veel groen in de ontluikende natuur te vinden want veel bomen en planten staan in de lente letterlijk op 'SPRING'en.

Mistige start maar zon maakt veel goed

De zaterdagochtend begon op veel plaatsen bewolkt en gehuld in mist waarbij de zon zich nog helemaal niet liet zien. Maar in de loop van de ochtend en aan het begin van de middag wist de zon uiteindelijk toch door te breken en verdwenen het dichte wolkendek dat plaats maakte voor blauwe luchten met mooie witte wolkjes.

Temperatuur

Ook het kwik in de temperatuurmeters had vanmorgen vroeg moeite om te stijgen maar met het doorbreken van de zon kwam dat helemaal goed. De middagtemperatuur steeg dan ook op de plekken waar de zon zich liet zien naar ongeveer 10°C, daar waar bewolking bleef hangen werd het een graad of 6. De zwakke tot matige wind kwam uit richtingen tussen noordwest en noordoost.

Vanavond en komende nacht temperatuur richting vriespunt

Vanavond en komende nacht zijn er brede opklaringen en ontstaat er op veel plaatsen (dichte) mist. De minimumtemperatuur ligt rond het vriespunt. De wind is zwak uit uiteenlopende richtingen.

Zondagochtend weer mist

'Zondagochtend is er op veel plaatsen mist. De mist gaat over in lage bewolking en vooral in het zuiden kan in de loop van de dag de zon doorbreken, het noorden blijft bewolkt en nevelig. De middagtemperatuur wordt ongeveer 6°C, in de zon wordt het ca. 10°C. De wind is eerst zwak en veranderlijk, in de loop van de dag wordt de wind noordoostelijk en neemt in het zuiden toe naar matig', aldus het KNMI.