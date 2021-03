Automobilist gearresteerd met acht cilinders lachgas in kofferbak

Maandagavond trof de politie in de kofferbak van een auto in Vlissingen acht volle cilinders met lachgas aan. 'De bestuurder werd aangehouden', zoo meldt de politie dinsdag.

Hoge snelheid

Agenten zagen om 20.50 uur op de Scheldestraat een auto met hoge snelheid richting de Badhuisstraat rijden. Ze wilden de auto controleren en zagen dat deze een doorgetrokken streep en een gebodsbord negeerde. Op de Komstraat werden de bestuurder en de auto gecontroleerd. Agenten zagen op de achterbank een fles met lachgas liggen. Toen de man niet meewerkte aan een controle van de kofferbak werd hij aangehouden.

Illegaal vervoer

De 22-jarige man uit Vlissingen werd voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. De auto werd voor onderzoek naar het politiebureau gebracht. In de kofferbak vonden agenten acht volle cilinders met lachgas. Het vervoeren van lachgas is alleen toegestaan met een vergunning, die hij niet had. Dit is een overtreding van de wet economische delicten. De man is dinsdag verhoord. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.