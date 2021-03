Exitpolls: VVD de grootste en D66 tweede partij van Nederland

De stembussen zijn gesloten. In Nederland kon men de afgelopen drie dagen stemmen voor de Tweede Kamer. Het tellen is begonnen en partijen zitten in spanning te wachten hoe de uitslag zal zijn. De opkomst zou 81 procent zijn geweest.

Zoals gewoonlijk is er rond 21.00 uur een exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS. Deze poll is minder nauwkeurig en minder betrouwbaar door corona en briefstemmers.

De exitpoll van 21.00 uur

De VVD blijft de grootste partij met 35 zetels en dat zijn er twee meer dan de afgelopen verkiezingen. De D66 is in de poll de tweede partij met 27 zetels. Een winst van acht zetels en het beste resultaat van de partij ooit.

De PVV haalt in de poll 17 zetels en moet er drie inleveren, gevolgd door het CDA die vijf zetels moet inleveren en op 14 zetels uitkomt.

De Linkse partijen doen het niet zo heel goed in de poll. De PvdA blijft onveranderd met 9 zetels en GroenLinks en de SP moeten beiden 6 zetels inleveren en komen hierdoor op acht zetels.

Volgens de poll wint Forum voor Democratie vijf zetels en komen zij hiermee op zeven zetels. De Partij voor de Dieren wint een zetel en komt hiermee op 6 zetels.

Debuterende partij Volt haalt vier zetels, net als de ChristenUnie die hierdoor een zetel moet inleveren.

De SGP blijft op drie zetels en nieuwkomer Ja21 zou volgens de eerste prognose ook op drie zetels komen. DENK moet het doen met een zetel minder en komt op twee. Bij1 en de BoerenBurgerBeweging krijgen beide 1 zetel en ook 50Plus moet het met één zetel doen. Dit zijn er drie minder dan zij hadden.

Bij de exitpoll van Ipsos wordt een foutmarge van twee zetels voorbehouden.

De exitpoll 21.45 uur

De VVD krijgt er drie zetels bij en komt hiermee op 36 zetels en D66 blijft de tweede partij en blijft net als de poll van 21.00 uur 27 zetels, een winst van acht zetels. De PVV moet er drie inleveren en komt op 17 zetels. Het CDA moet een flink verlies van 5 zetels nemen en houden 14 zetels over.

De PvdA blijft op 9 zetels en de SP en GroenLinks moeten 6 zetels en houden er 8 over. DENK moet het met een zetel minder doen en komt op twee zetels. 50Plus levert in en houdt 1 zetel over van de vier. Ook de ChristenUnie levert een zetel in en komt op 4. De SGP zou 3 zetels behouden.

Forum voor Democatratie krijgen er vijf zetels bij en komt hiermee op 8. De Partij voor de Dieren blijft met 5 zetels in de Kamer. Nieuwkomer VOLT komt met drie zetels in de kamer, net als Ja21. BBB en Bij1 krijgen volgens de poll beide 1 zetel.

Bij de exitpoll van Ipsos wordt een foutmarge van twee zetels voorbehouden.

Wat een prachtige avond. Jullie steun aan onze idealen en ideeën is overweldigend. Mijn dank is groot.



Ik feliciteer uiteraard ook de andere winnaars van vanavond. Nu aan de slag, de toekomst wacht niet.



Foto: Martijn Beekman pic.twitter.com/UfXQ3SdYT1 — Sigrid Kaag (@SigridKaag) March 17, 2021

Schiermonikoog en Vlieland eeste met uitslag

De eilanden Schiermonikoog was als eerst met de uitslag, gevolgd door Vlieland. Beide laten geen afwijkende stemmen zien ten opzichte van de exitpoll