Dode (56) bij steekpartij in Abbenes, verdachte (36) aangehouden

Op de Greveling in het Noord-Hollandse Abbenes heeft maandagmorgen een steekpartij plaatsgevonden waarbij een persoon om het leven is gekomen.

Conflict

Een woordvoerder van de politie laat aan Blik op Nieuws weten dat er vermoedelijk een conflict aan het steekincident vooraf is gegaan.

Slachtoffer overleden, aanhouding verricht

Ondanks pogingen om het slachtoffer te reanimeren, overleed deze op de plaats van het incident. Het gaat om een 56-jarige man uit Amsterdam. Een 36-jarige man zonder bekend woonadres werd direct aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

Zwaargewond in auto aangetroffen

Door nog onbekende reden ontstond ’s ochtends een conflict tussen de twee mannen. Het is onduidelijk waar dit exact heeft plaatsgevonden. Uiteindelijk stapte de 56-jarige man in zijn auto en reed weg. Zijn auto kwam daarna tot stilstand in de Van Voorstlaan. Hier werd hij in de auto zwaargewond aangetroffen. Hij was mogelijk tijdens het conflict verwond met een steekwapen. Hulpdiensten hebben geprobeerd het slachtoffer te helpen, maar hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie heeft de 36-jarige man aangehouden en meegenomen voor verhoor.