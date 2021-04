Code Geel voor lokale gladheid, winterse buiten en zware windstoten

Als we nog dachten dat de lente ons deze dagen rond en na de Pasen zou verwennen met mooi lenteweer en een stralend zonnetje dan hebben we inmiddels aan de temperaturen van de afgelopen dagen wel gemerkt dat dit niet het geval is. En omdat het altijd erger kan heeft het KNMI maandag ook nog code geel afgegeven.