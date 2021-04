Bedreigers in windmolenzaak krijgen jaar celstraf

De rechtbank Noord-Nederland heeft vrijdag de twee verdachten in de windmolenzaak veroordeeld tot gevangenisstraffen van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Dit meldt de rechtbank vrijdag.

Bedreigen

'De twee mannen zijn veroordeeld voor het bedreigen van bedrijven en personen die meewerkten aan de aanleg van de windmolenparken Windpark De Drentse Monden en Oostermoer en Windpark N33', aldus de rechtbank.

Betrokkenheid blijkt uit opgenomen gesprekken

Volgens de rechtbank blijkt de betrokkenheid vooral uit de heimelijk opgenomen gesprekken tussen beide verdachten. In die gesprekken werd onder andere gesproken over het selecteren van bedrijven die een zwartboek met dreigende teksten moesten ontvangen.

Plaatsen ‘asbestpamfletten’ niet bewezen

Van twee ten laste gelegde feiten werden de mannen vrijgesproken. Een daarvan betrof het plaatsen van pamfletten met waarschuwende teksten met betrekking tot asbest. Hiervoor ontbrak het wettig bewijs. Bovendien bleek onvoldoende dat de pamfletten in opdracht van of door verdachten waren opgesteld, vervaardigd of geplaatst.

Ondermijning democratische rechtstaat

De rechtbank ziet de verdachten als de drijvende krachten achter de bewezen verklaarde feiten. Het handelen van de verdachten beschouwt de rechtbank als eigenrichting waardoor de democratische rechtstaat werd ondermijnd.