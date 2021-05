Man vindt middelvinger opsteken naar agenten ‘’mening uiten’’

De man werd aangesproken toen de agenten een aantal auto’s met hoge snelheid hadden zien voorbij rijden. Deze auto’s stopten bij een benzinestation aan de President Rooseveltlaan. Tijdens het aanspreken stak de man, die bijrijder in een van de voertuigen was, zijn middelvinger op naar de dienders. Daarop werd hem gevraagd zich te legitimeren en gevraagd waarom hij zijn middelvinger opstak. De man verklaarde: ''Ik wil gewoon mijn mening uiten, ik doe dat als ik dat wil.'' Vervolgens is de verdachte aangehouden, tijdens zijn aanhouding bemoeiden enkele omstanders zich met de aanhouding waarbij wat duw- en trekwerk ontstond, niemand werd verder aangehouden. De verdachte is op het politiebureau gehoord en met een proces-verbaal op zak enkele uren later in vrijheid gesteld.