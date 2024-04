Dode door eenzijdig ongeval

Een 57-jarige man is zondagochtend rond 8 uur met zijn auto over de vangrail geslagen en op zijn kop terecht gekomen. De man is gereanimeerd maar helaas overleden. De man reed niet te hard, maar is mogelijk onwel geworden achter het stuur. De toedracht wordt nog onderzocht.

De man reed vanuit Brielle richting Oostvoorne over de N218 toen hij ter hoogte van het kruispunt Kleidijk en de Ruggeweg in de bocht tegen de vangrail opreed en over de kop sloeg. Ambulancepersoneel was als eerste op de plek van het incident en hebben de bestuurder, die alleen in de auto zat, uit zijn auto gehaald en geprobeerd hem te reanimeren. Helaas is de 57-jarige man uit Spijkenisse alsnog overleden.

Meerdere getuigen verklaarden dat de man niet te hard reed. Er zijn aanwijzingen dat de man mogelijk onwel is geworden achter het stuur.