Rijksrecherche concludeert: geen verband overlijden cliënt en optreden politie

'Voor een verband tussen het overlijden van een cliënt van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in het Zeeuwse Kloetinge in november 2020 en het optreden van de politie zijn geen aanwijzingen gevonden', zo concludeert het Openbaar Ministerie (OM) Zeeland-West-Brabant op basis van onderzoek door de Rijksrecherche.

Overleden

In het Zeeuwse Kloetinge overleed op zondag 15 november 2020 een cliënt van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Kort daarvoor kwam de politie naar de instelling om assistentie te verlenen. De Rijksrecherche deed onderzoek naar het overlijden van de cliënt en de mogelijke rol van de politie daarbij.

Overplaatsing

De cliënt zou die middag overgeplaatst worden naar een andere afdeling, maar probeerde bij het transport te voet te vluchten. In verband met eerdere geweldsincidenten was de politie ter ondersteuning aanwezig. Agenten wisten de man bij zijn vluchtpoging in de boeien te slaan en naar binnen te brengen.

Escalatie

Eenmaal binnen begon de cliënt zich agressief te gedragen tegenover medewerkers en de agenten. Hij liet zich op de grond zakken en trapte en schopte om zich heen. Het leidde tot een worsteling, waarbij de man door agenten onder controle werd gebracht. Kort daarop werd de cliënt onwel. De man werd nog gereanimeerd, maar poging om zijn leven te redden bleven zonder resultaat. De man overleed ter plekke.

Doodsoorzaak

'Uit de sectie is geen zekere doodsoorzaak gebleken. Daarmee is geen sprake van een voor zich sprekend causaal verband tussen het politieoptreden en het overlijden van de cliënt. Op basis van het onderzoek van de Rijksrecherche concludeert het OM verder dat de betrokken agenten rechtmatig geweld hebben aangewend. Van verwijtbaar of disproportioneel handelen, in relatie tot zijn overlijden, is geen sprake geweest', aldus het OM.