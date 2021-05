Scooterrijder rijdt op pallet met stenen in Assen

Gewond

De scooterrijder is door ambulancepersoneel behandeld in afwachting van het mobiel medisch team dat per auto naar de locatie kwam. Volgens getuigen was de scooterrijder behoorlijk gewond aan zijn gezicht.

Ziekenhuis

Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Assen. De politie stelt een onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval.